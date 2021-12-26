В Калмыкии возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство главы РМО

По версии следствия, 8 января, в районе 21 часа, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе одного из домов по улице Канукова в Элисте, на почве возникшей ссоры, нанес Главе одного из районных муниципальных образований один удар ножом в область жизненного важного органа. Однако, потерпевший оказал активное сопротивление, что спасло ему жизнь. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления СК РФ

В настоящее время подозреваемый задержан, проводится сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.