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11 января, 15:33
НовостиКриминал

В Калмыкии возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство главы РМО

В Калмыкии возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство главы РМО

По версии следствия, 8 января,  в районе 21 часа, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе одного из домов по улице Канукова в Элисте, на почве возникшей ссоры, нанес Главе одного из районных муниципальных образований один удар ножом в область жизненного важного органа. Однако, потерпевший оказал активное сопротивление, что спасло ему жизнь. Об этом сообщает пресс-служба  регионального Управления СК РФ

В настоящее время подозреваемый задержан,  проводится сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

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