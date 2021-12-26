Около 250 детей-сирот в Калмыкии претендуют на право получения социальной выплаты на приобретение жилья

Размер жилищного сертификата в первом квартале этого года достигнет более полутора миллионов рублей. Это чуть более 45,5 тысяч рублей за один квадратный метр по среднерыночной стоимости. Действует он год с момента выдачи.

Кстати, за 5 лет с момента начала выплат жилье получили уже 385 человек, а в прошлом году - 27. На каких условиях дети-сироты могут получить финансовую поддержку? Об этом нам сегодня рассказали в профильном ведомстве.