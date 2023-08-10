В Калмыкии возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медуслуг ребёнку после ДТП

В результате чего он стал инвалидом. Об этом сообщили нам в следственном управлении СК РФ по Калмыкии.

«По поручению председателя СК России уголовное дело возбуждено по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи в одном из медицинских учреждений республики по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ», — сообщили в ведомстве.

По версии следствия, в мае 2022 г. несовершеннолетний получил травмы в ДТП. Врачи вовремя не установили, что из-за аварии у него резко повысился уровень глюкозы в крови, далее состояние пострадавшего ухудшилось, он впал в кому. Жизнь ребенку спасти удалось, но ему диагностировали сахарный диабет первого типа и он стал инвалидом.

В целях установления всех обстоятельств произошедшего по уголовному делу назначена судебно-медицинская экспертиза, выполняются следственные и иные процессуальные действия.

Фото: СУ СК России по Республике Калмыкия