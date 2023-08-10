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19 августа, 12:31
НовостиСобытиеОбществоРелигия

Следующим регионом, который организует форум, может стать Калмыкия

Следующим регионом, который организует форум, может стать Калмыкия

Глава Бату Хасиков рассказал, что планирует провести Саммит буддийских стран в республике в 2025 году. Об этом он заявил изданию «Ведомости».

Ранее, глава Бурятии Алексей Цыденов в ходе пресс-конференции в рамках проходившего первого международного буддийского форума сообщал, что подобное мероприятие может стать ежегодным или проводиться раз в два года.

В России к буддистам относит себя около 1% населения страны, следует из опроса ВЦИОМа, проведенного в 2021 г., уточнило издание.

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