Следующим регионом, который организует форум, может стать Калмыкия

Глава Бату Хасиков рассказал, что планирует провести Саммит буддийских стран в республике в 2025 году. Об этом он заявил изданию «Ведомости».

Ранее, глава Бурятии Алексей Цыденов в ходе пресс-конференции в рамках проходившего первого международного буддийского форума сообщал, что подобное мероприятие может стать ежегодным или проводиться раз в два года.

В России к буддистам относит себя около 1% населения страны, следует из опроса ВЦИОМа, проведенного в 2021 г., уточнило издание.