Поставки топлива на контроле надзорных органов

Сегодня в Элисте состоялся рейд с участием сотрудников прокуратуры и управления ФАС. В последние дни в калмыцком сегменте соцсетей стала распространяться информация о том, что на автозаправочных станциях столицы - ажиотаж, связанный с повышением цен на топливо.

Как нам сообщили в региональном Минэке, рост стоимости на бензин связан с ремонтом нефтеперерабатывающих заводов. Что сейчас происходит на автозаправочных станциях Элисты – выясняла наш корреспондент.