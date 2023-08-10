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19 августа, 08:26
Новости

Поставки топлива на контроле надзорных органов

Поставки топлива на контроле надзорных органов

Сегодня в Элисте состоялся рейд с участием сотрудников прокуратуры и управления ФАС. В последние дни в калмыцком сегменте соцсетей стала распространяться информация о том, что на автозаправочных станциях столицы - ажиотаж, связанный с повышением цен на топливо.

Как нам сообщили в региональном Минэке, рост стоимости на бензин связан с ремонтом нефтеперерабатывающих заводов. Что сейчас происходит на автозаправочных станциях Элисты – выясняла наш корреспондент.

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