19 августа, 08:26
Поставки топлива на контроле надзорных органов
Сегодня в Элисте состоялся рейд с участием сотрудников прокуратуры и управления ФАС. В последние дни в калмыцком сегменте соцсетей стала распространяться информация о том, что на автозаправочных станциях столицы - ажиотаж, связанный с повышением цен на топливо.
Как нам сообщили в региональном Минэке, рост стоимости на бензин связан с ремонтом нефтеперерабатывающих заводов. Что сейчас происходит на автозаправочных станциях Элисты – выясняла наш корреспондент.
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