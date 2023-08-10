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19 августа, 19:34
НовостиПроисшествия

В Калмыкии возбуждено уголовное дело по факту ДТП со смертельным исходом

В Калмыкии возбуждено уголовное дело по факту ДТП со смертельным исходом

По данным следствия, 19 августа 2023 года около 02 часов 30 минут на 186 км автодороги « Волгоград-Элиста» между автомобилями «Lada Granta», который двигался в направлении г. Элисты и автомобилем «Mercedes-Benz Atego», двигавшегося в том же направлении, произошло столкновение, после которого автомобиль «Lada Granta» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Toyota Camry», который двигался по направлению к г. Волгограду. В легковом автомобиле «Lada Granta», находились трое сотрудников полиции.

В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм на месте аварии погиб 39-летний сотрудник полиции. Водитель легкового автомобиля «Lada Granta» и двое его пассажиров доставлены в реанимационное отделение БУ РК «Республиканская больница им. П.П. Жемчуева».

На место происшествия выехали следователи и следователь-криминалист следственного управления, которые приступили к его осмотру. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: СУ СК России по Калмыкии

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