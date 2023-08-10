Сегодня стартовали межрегиональные соревнования, приуроченные к празднованию "Дня Ойратской славы"
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В борьбе за победу принимают участие спортсмены из таких регионов как: Республика Калмыкия, Бурятия, Башкортостан, Дагестан , Иркутская, Ярославская, Астраханская области.
А завтра состоится торжественная церемония награждения участников. Гостей и спортсменов ожидает мастер класс по бурятской версии альчиков - барга наадм, а так же состязание силачей в разбивании хребтовой кости верблюда.
Фото: Минспорта Республики Калмыкия