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19 августа, 19:35
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Сегодня стартовали межрегиональные соревнования, приуроченные к празднованию "Дня Ойратской славы"

Сегодня стартовали межрегиональные соревнования, приуроченные к празднованию "Дня Ойратской славы"

В борьбе за победу принимают участие спортсмены из таких регионов как: Республика Калмыкия, Бурятия, Башкортостан, Дагестан , Иркутская, Ярославская, Астраханская области.

А завтра состоится торжественная церемония награждения участников. Гостей и спортсменов ожидает мастер класс по бурятской версии альчиков - барга наадм, а так же состязание силачей в разбивании хребтовой кости верблюда.

Фото: Минспорта Республики Калмыкия

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