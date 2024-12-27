В Калмыкии восстановлены права инвалида-колясочника на доступную среду
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В прокуратуру Лаганского района обратился инвалид, по данному обращению была проведена проверка соблюдения законодательства о социальной защите лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Было установлено, что в многоквартирном доме в городе Лагани, где проживает инвалид, отсутствуют пандус, поручни на лестничном пролете, а также освещение при входе в подъезд.
Поскольку орган местного самоуправления не принял мер к обеспечению доступности объекта жилищной инфраструктуры для маломобильных групп населения. Прокуратура в адрес главы администрации города внесла представление с требованием обязать чиновников устранить нарушение.
После вмешательства, в настоящее время подъезд дома оборудован пандусом, перилами и освещением.