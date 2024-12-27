В Калмыкии восстановлены права инвалида-колясочника на доступную среду

В прокуратуру Лаганского района обратился инвалид, по данному обращению была проведена проверка соблюдения законодательства о социальной защите лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Было установлено, что в многоквартирном доме в городе Лагани, где проживает инвалид, отсутствуют пандус, поручни на лестничном пролете, а также освещение при входе в подъезд.

Поскольку орган местного самоуправления не принял мер к обеспечению доступности объекта жилищной инфраструктуры для маломобильных групп населения. Прокуратура в адрес главы администрации города внесла представление с требованием обязать чиновников устранить нарушение.

После вмешательства, в настоящее время подъезд дома оборудован пандусом, перилами и освещением.