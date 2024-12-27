11 января, 14:24
Сегодня на животноводческой стоянке в Черноземельском районе ликвидировали пожар
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Сообщение о возгорании жилого дома на животноводческой стоянке СПК им. Гагарина в Черноземельском районе поступило в 06:24.
По прибытии, огнеборцами было установлено, что на территории животноводческой стоянки горит кровля жилого дома на площади 80 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли дома.
Пострадавших нет. Причины пожара , материальный ущерб и виновные лица устанавливаются.
Фото: МЧС Республики Калмыкия