Сегодня на животноводческой стоянке в Черноземельском районе ликвидировали пожар

Сообщение о возгорании жилого дома на животноводческой стоянке СПК им. Гагарина в Черноземельском районе поступило в 06:24.

По прибытии, огнеборцами было установлено, что на территории животноводческой стоянки горит кровля жилого дома на площади 80 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли дома.

Пострадавших нет. Причины пожара , материальный ущерб и виновные лица устанавливаются.

Фото: МЧС Республики Калмыкия