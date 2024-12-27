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11 января, 14:24
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Сегодня на животноводческой стоянке в Черноземельском районе ликвидировали пожар

Сегодня на животноводческой стоянке в Черноземельском районе ликвидировали пожар

Сообщение о возгорании жилого дома на животноводческой стоянке СПК им. Гагарина в Черноземельском районе поступило в 06:24.

По прибытии, огнеборцами было установлено, что на территории животноводческой стоянки горит кровля жилого дома на площади 80 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли дома.

Пострадавших нет. Причины пожара , материальный ущерб и виновные лица устанавливаются.

Фото: МЧС Республики Калмыкия

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