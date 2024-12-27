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11 января, 12:49
НовостиСобытиеЭкология

Сегодня - День заповедников и национальных парков.

Сегодня - День заповедников и национальных парков.

Этот праздник отмечают в России ежегодно, как напоминание о важности сохранения дикой природы и животного мира. В Калмыкии четыре особо охраняемые территории федерального значения и 19 – регионального. А государственный биосферный заповедник «Черные земли» можно с уверенностью назвать достоянием России. Численность и видовой состав животных меняются в зависимости от сезона. Для желающих запечатлеть степных обитателей предусмотрено несколько экологических маршрутов, где можно понаблюдать за сайгаками в естественной среде обитания, а также увидеть колонии розовых и кудрявых пеликанов, места гнездования степных птиц, цветение тюльпанов и пересыхающие розовые озера. Заповедник «Черные земли» образован в 90-м году. А в декабре 93-го ему был присвоен статус биосферного резервата мирового значения. Антропогенную пустыню ежегодно посещают сотни исследователей. Она является известным пристанищем сайгаков. Отчасти именно для их охраны и были созданы Черные земли. Популяция этих животных могла полностью исчезнуть из-за браконьеров и хищников.

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