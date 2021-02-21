В Калмыкии вместе с продлением режима ограничений вводят и ряд послаблений

Указом Главы Республики в Калмыкии продлевается второй этап режима ограничений из-за угрозы распространения коронавируса до 11 апреля включительно. На территории региона сохраняется действие мер по соблюдению масочного режима и социальной дистанции. Для граждан старше 65 лет продолжает действовать рекомендации по соблюдению самоизоляции.

При этом в регионе возобновляется работа организаций сферы досуга и развлечений, туристических агентств, бассейнов в спортивных объектах. Всем предприятиям разрешено работать при обязательном условии соблюдения всех рекомендаций Роспотребнадзора.

Для спектаклей, концертов и сценических выступлений в залах театров и концертных залах вводится послабление по увеличению количества зрителей не более 75 человек. Отметим, в республике запрещено проведение театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных, деловых и других массовых мероприятий, за исключением проведения представлений в залах театров.

Оперштаб по борьбе с COVID-19 поручил Министерству экономики и торговли РК, Министерству культуры и туризма РК, Министерству спорта и молодежной политики и Роспотребнадзору РК провести разъяснительные работы по информированию населения и предпринимателей об условиях работы в возобновляемых сферах при соблюдении санитарно-эпидемиологические требований.

Главный санитарный врач Калмыкии Джангар Санджиев прокомментировал решение о смягчении профилактических мер: «Текущая ситуация позволяет сделать ряд послаблений. Мы наблюдаем устойчивый тренд по снижению заболеваемости коронавирусной инфекции. Конечно, будем внимательно следить за ситуацией. Как в целом, так и в частности за организациями, возобновляющими деятельность».

В рамках заседания регионального оперштаба Глава Калмыкии Бату Хасиков поручил Министерству образования и науки РК совместно с Роспотребнадзору РК всесторонне и детально проработать вопрос подготовки к открытию детских садов. В частности, провести заключение договоров на поставку продуктов питания, медицинские осмотры воспитателей, вакцинацию воспитательского корпуса, закупку средств индивидуальной защиты и дезинфекции, а также подготовку внутренних рекомендации для дальнейшей работы.

По данным на 14 марта, коронавирус был подтвержден у 29 жителей Калмыкии, за все время эпидемии заразились 19 532 человека. Скончались 306 заболевших. Из больниц выписаны уже в общей сложности 18 617 пациентов.