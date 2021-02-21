13 марта, 09:34
 -1 °C
87,8
73,51
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
13 марта, 12:10
НовостиCOVID-19ОбществоЗдравоохранение

Сводка заболеваемости в регионе на 13 марта

Сводка заболеваемости в регионе на 13 марта

За минувшие сутки зарегистрировано 32 новых случаев заболевания

Всего инфицировано 19 503 человек

С выздоровлением выписано 43 пациента инфекционных госпиталей

В тяжелом состоянии – 13 больных, из них 7 – на ИВЛ

Умерших – 305 человек

Госпитализировано в инфекционные больницы - 490 больных

В режиме домашней изоляции 3203 жителей Калмыкии.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия