13 марта, 12:10
Сводка заболеваемости в регионе на 13 марта
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За минувшие сутки зарегистрировано 32 новых случаев заболевания
За минувшие сутки зарегистрировано 32 новых случаев заболевания
Всего инфицировано 19 503 человек
С выздоровлением выписано 43 пациента инфекционных госпиталей
В тяжелом состоянии – 13 больных, из них 7 – на ИВЛ
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Умерших – 305 человек
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Госпитализировано в инфекционные больницы - 490 больных
В режиме домашней изоляции 3203 жителей Калмыкии.