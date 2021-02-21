Сводка заболеваемости в регионе на 13 марта

За минувшие сутки зарегистрировано 32 новых случаев заболевания



Всего инфицировано 19 503 человек



С выздоровлением выписано 43 пациента инфекционных госпиталей



В тяжелом состоянии – 13 больных, из них 7 – на ИВЛ

⠀

Умерших – 305 человек

⠀

Госпитализировано в инфекционные больницы - 490 больных



В режиме домашней изоляции 3203 жителей Калмыкии.