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15 марта, 09:38
НовостиОбществоЭкономика

Программа поддержки внутреннего туризма будет возобновлена

Программа поддержки внутреннего туризма будет возобновлена

Увидеть полотна разноцветных тюльпанов, посетить розовое озеро, познакомиться с культурой и обычаями степного края. Активнее развивать туристический бизнес в регионе поможет программа туристический кэшбек.

Возобновлена программа поддержки внутреннего туризма уже в этом месяце. Выделяется 2 миллиарда рублей. Стоит напомнить, что она была запущена в августе прошлого года как мера поддержки внутреннего туризма.

Купившим тур и оплатившим его картой «Мир», напрямую возмещается до 20% стоимости. Минимальная продолжительность тура составляет 2 дня, минимальная стоимость путевки не ограничена. Кэшбэк на карту начисляется автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

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