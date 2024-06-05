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6 июня, 13:27
НовостиПроисшествия

В Калмыкии ветеринарный врач подозревается в получении взятки в крупном размере

В Калмыкии ветеринарный врач подозревается в получении взятки в крупном размере

Фото: Следком Калмыкии

Отделом по расследованию особо важных дел регионального следкома по материалам подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Калмыкии возбуждено уголовное дело в отношении ветврача «Элистинской городской станции по борьбе с болезнями животных».

По данным следствия, с 2022-го по 23-й год он регулярно получал взятки от жителя республики за допуск животных к забою без ветеринарно-сопроводительных документов. Таким образом он получил около 300 тысяч рублей.

И вот что нам сообщили сегодня в региональном Следкоме.

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