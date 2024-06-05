Сегодня делегация Калмыкии работает на Петербургском международном экономическом форуме

Ее возглавляет глава Бату Хасиков. Утром уже состоялся ряд встреч с руководством и ведущими менеджерами российских компаний. В этом году деловая программа форума традиционно посвящена вопросам глобальной и российской экономики, социальной проблематике и развитию технологий.

Итогом переговоров и ранее достигнутых договорённостей калмыцкой делегации, стало подписание ряда соглашений о сотрудничестве. В числе первых таких документов - партнерство с ПАО «Ростелеком». Стороны скрепили подписями намерение осуществлять взаимодействие по разработке предложений в реализации проекта «Цифровой регион» на территории Калмыкии.

В соответствии с договоренностями в течение 5 лет, "Ростелеком" будет проводить диагностику уровня развития информационно-коммуникационных технологий в Калмыкии в целом, и её поселений, в частности. В ходе исследования будут учитываться потребности населения, целевые критерии, определяющие текущие и потенциальные возможности внедрения современных цифровых технологий.

В планах также совместно разрабатывать предложения и дорожные карты по внедрению прикладных решений в отраслях экономики, а также в рамках стандартов «Умного города» и концепции «Цифрового региона» на территории республики. А с Корпорацией Туризм.РФ подписан документ, в котором утвержден план мероприятий по созданию туристско–гостиничного комплекса в Элисте.

Всего на площадках форума пройдет более 150 тематических сессий. В них примут участие свыше 1000 модераторов и спикеров. Он станет пространством для диалога и развития деловых связей.