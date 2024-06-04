Калмыкия продолжает помогать подшефному Антрациту

При поддержке МинЖКХ и Администрации Элисты там проводят капитальный ремонт кровли двух многоквартирных домов. В настоящее время подрядчиком уже проведены работы на первом объекте, второй-на завершающей стадии.

Напомним, помощь Антрацитовскому району осуществляется в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного Главой республики Бату Хасиковым и Главой Антрацитовского муниципального округа ЛНР Сергеем Саенко.