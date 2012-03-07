19 февраля, 08:36
 -10 °C
88,87
73,78
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
19 февраля, 10:05
НовостиБлаготворительность

Помощь пожилым. В Элисте продолжается акция «Мы вместе»

Помощь пожилым. В Элисте продолжается акция «Мы вместе»

 Волонтеры помогают с доставкой продуктов, медикаментов, оплатой коммунальных услуг, а в связи со снегопадами, еще и расчисткой дворов.  Таковы самые популярные просьбы пожилых элистинцев. Обращения помочь с уборкой снега добавились в последнее время из-за погодных условий. Но объем работ и новые задачи добровольцев не пугают - сейчас в штабе их около тридцати. Еще столько же волонтеров в резерве. В среднем, в штаб поступает около 2-3 заявок в день. Но ребята готовы выполнять и гораздо большие объемы работ. Перед отправкой по адресам - обязательная санитарная обработка рук и проверка средств индивидуальной защиты – масок и перчаток. Как обратиться за помощью добровольцев расскажем в выпуске «Вести Калмыкия» в 14.30.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Другие новости по теме
В Калмыкии проходит чемпионат ЮФО по греко-римской борьбе
7 марта 2012, 19:12
В Калмыкии проходит чемпионат ЮФО по греко-римской борьбе
Телеканал
11 марта 2012, 19:22
Телеканал "Культура" покажет документальный фильм «Давид Кугультинов. Последнее…»
Алексей Орлов подвел итоги рабочих встреч, прошедших в Москве
30 апреля 2013, 23:44
Алексей Орлов подвел итоги рабочих встреч, прошедших в Москве
Хальмгин боксер Чингиз Натыров Казань болсн марһанд диилв
6 мая 2013, 19:46
Хальмгин боксер Чингиз Натыров Казань болсн марһанд диилв
Артисты Русского театра драмы и комедии примут участие в Астраханском театральном фестивале
Смотреть видео
25 июня 2014, 18:37
Артисты Русского театра драмы и комедии примут участие в Астраханском театральном фестивале
На рынках Элисты появились первые арбузы
Смотреть видео
22 июля 2016, 15:48
На рынках Элисты появились первые арбузы
Зарядка с чемпионом
Смотреть видео
17 мая 2018, 15:58
Зарядка с чемпионом
Элиста вошла в десятку лучших городов России
Смотреть видео
6 января 2020, 15:20
Элиста вошла в десятку лучших городов России
В Октябрьском районе новый глава
Смотреть видео
30 июля 2020, 13:07
В Октябрьском районе новый глава
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия