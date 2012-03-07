Помощь пожилым. В Элисте продолжается акция «Мы вместе»

Волонтеры помогают с доставкой продуктов, медикаментов, оплатой коммунальных услуг, а в связи со снегопадами, еще и расчисткой дворов. Таковы самые популярные просьбы пожилых элистинцев. Обращения помочь с уборкой снега добавились в последнее время из-за погодных условий. Но объем работ и новые задачи добровольцев не пугают - сейчас в штабе их около тридцати. Еще столько же волонтеров в резерве. В среднем, в штаб поступает около 2-3 заявок в день. Но ребята готовы выполнять и гораздо большие объемы работ. Перед отправкой по адресам - обязательная санитарная обработка рук и проверка средств индивидуальной защиты – масок и перчаток. Как обратиться за помощью добровольцев расскажем в выпуске «Вести Калмыкия» в 14.30.