В Калмыкии в Юстинском районе задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотических веществ.

В ходе проведения профилактических мероприятий на животноводческой стоянке задержан 50-летний житель поселка Цаган Аман. Участковые полиции с сотрудником уголовного розыска обнаружили предметы для изготовления наркотических веществ и полимерный пакет с веществом растительного происхождения, имеющим специфический запах.

Мужчина пояснил, что предметы и полимерный пакет с листьями дикорастущей конопли принадлежат ему. Изъятое вещество направлено в экспертно-криминалистический центр МВД по РК.