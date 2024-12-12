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13 декабря, 15:06
НовостиСобытиеКриминал

В Калмыкии в Юстинском районе задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотических веществ.

В Калмыкии в Юстинском районе задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотических веществ.

В ходе проведения профилактических мероприятий на животноводческой стоянке задержан 50-летний житель поселка Цаган Аман. Участковые полиции с сотрудником уголовного розыска обнаружили предметы для изготовления наркотических веществ и полимерный пакет с веществом растительного происхождения, имеющим специфический запах.

Мужчина пояснил, что предметы и полимерный пакет с листьями дикорастущей конопли принадлежат ему. Изъятое вещество направлено в экспертно-криминалистический центр МВД по РК.

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