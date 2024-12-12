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13 декабря, 15:08
НовостиСобытиеКультура

В Калмыкии открылась модельная библиотека нового поколения.

В Калмыкии открылась модельная библиотека нового поколения.

В поселке Яшалта центральная районная библиотека обрела статус модельной библиотеки нового поколения. Теперь это образовательный и досуговый центр для жителей Яшалтинского района.

На торжественном открытии модельной библиотеки присутствовали врио главы Яшалтинского РМО Пюрвя Шараев, представители министерства культуры и туризма РК, Национальной библиотеки им. Амур-Санана, сотрудники муниципальных библиотек республики и жители районного центра.

Новый формат библиотеки реализуется по всей стране в рамках национального проекта «Культура». Здесь читатели знакомятся с их цифровыми копиями на сайте фонда Национальной электронной библиотеки. Это место культурной жизни, где проводятся выставки, презентации книг, обучающие лекции, конференции.

Фото: Национальная библиотека им. А.М. Амур-Санана

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