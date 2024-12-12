Рифат Сабитов назвал способ защиты персональных данных от кибер-мошенников

Злоумышленники используют искусственный интеллект для обмана пользователей Gmail. По данным «Лаборатории Касперского», в 2024 году участились атаки с использованием искусственного интеллекта для создания поддельных электронных писем и веб-сайтов. Об этом говорится в ТГ-канале Общественного Совета при Минцифры России.

Мошенники обманом мотивируют пользователей переходить по фишинговым ссылкам, загружать опасные вложения и устанавливать вредоносные приложения. Целью злоумышленников являются пользователи западных почтовых сервисов, особенно Gmail.

Заместитель Генерального директора — руководитель Регионального департамента ВГТРК, председатель Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России, член комиссии по защите российских традценностей, зампред Общественного совета при Минцифры России Рифат Сабитов рассказал о способе защиты своих персональных данных.

«В противовес этому стоит выбирать отечественные почтовые сервисы, которые предлагают более лучшую защиту и поддержку, которая, действительно. заинтересована в том, чтобы помочь пользователю. «Яндекс Почта», Mail, «Рамблер» — эти отечественные почтовые сервисы нацелены на создание комфортного и безопасного онлайн-пространства для пользователей», — отметил Рифат Сабитов.