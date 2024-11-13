15 ноября, 15:54
 7 °C
104,5
99,02
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
15 ноября, 12:52
НовостиСобытие

В Калмыкии в текущем году по договорам социального найма, в рамках соглашения Минстроя России и Правительства РК, планируется приобрести восемь квартир для детей сирот.

В Калмыкии в текущем году по договорам социального найма, в рамках соглашения Минстроя России и Правительства РК, планируется приобрести восемь квартир для детей сирот.

На сегодняшний день предоставлено четыре жилых помещения: одна квартира – участнику СВО и три - нуждающимся лицам из списка по реестру судебных решений. Предстоит приобрести оставшиеся четыре квартиры. Общая сумма предусмотренных на эти цели средств из федерального бюджета составляет более 17 млн. рублей.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия