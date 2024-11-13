В Калмыкии в текущем году по договорам социального найма, в рамках соглашения Минстроя России и Правительства РК, планируется приобрести восемь квартир для детей сирот.

На сегодняшний день предоставлено четыре жилых помещения: одна квартира – участнику СВО и три - нуждающимся лицам из списка по реестру судебных решений. Предстоит приобрести оставшиеся четыре квартиры. Общая сумма предусмотренных на эти цели средств из федерального бюджета составляет более 17 млн. рублей.