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15 ноября, 12:51
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Сегодня в Юстинском районе у обелиска «Героев» прошёл митинг, посвящённый годовщине гибели партизанского отряда.

Сегодня в Юстинском районе у обелиска «Героев» прошёл митинг, посвящённый годовщине гибели партизанского отряда.

Партизанский отряд № 74 «Юста» в ноябре 1942 года принял бой с превосходящими силами передовых частей немецкой армии. Прокурор Юстинского района (1939-1942гг.) комиссар отряда Бадма Лиджиев и бойцы Эрдни Очиров, Каша Мандяшев, Гаря Эрдниев, Сага Лагаев погибли в неравной схватке.

С 2012 года, с открытием обелиска в память погибших партизан, проводится митинг с участием ветеранов и сотрудников прокуратуры РК.

Сегодня на мероприятии присутствовали внуки погибших героев, ученики Эрдниевской средней школы, представители районной прокуратуры и РМО.

Учащиеся школы Эрдниевска подготовили к этому памятному дню литературную композицию, посвящённую жизни и подвигу бойцов партизанского отряда.

Фото: Администрация Эрдниевского СМО

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