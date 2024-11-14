Пернатым хищникам понравились норки для щурок

Зеленая или персидская щурка, как называют ее, очень красива. Она обитает в пустынной части нашей республики и не везде может найти безопасные места для размножения. Мы, сотрудники заповедника, решили провести эксперимент, сделав для них искусственный гнездовой обрыв. Преобразовали один из пологих склонов старой силосной ямы. Выдолбили в стене несколько десятков отверстий, которые позже птицы могут углубить и расширить. Но зеленые щурки не заселились на искусственном обрыве.

В первый год небольшим утешением для нас стал средиземноморский нетопырь, остановившийся в норе на отдых во время миграции. А вскоре наше сооружение неожиданно стало местом размножения редкого и скрытного пернатого хищника. За прошедшую осень перекати-поле, образовало ширму, скрывшую гнездовье филинов. К сожалению, из-за депрессии численности полевок – основной добычи этих ночных хищников, в живых остался только один филиненок. Подарив ему на память цветное кольцо на лапку, покинули место обитания неожиданных жильцов. Можно только гадать, где сейчас летает молодой филин с кольцом на лапке.

Фото: Заповедник "Черные земли"