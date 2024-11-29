2 декабря, 07:06
В Калмыкии в Штабе общественной поддержки прошла торжественная церемония награждения общественных организаций, представителей предпринимательского сообщества, волонтеров, активистов молодежных организаций.
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На церемонии наградили 11 волонтеров, а также коллективы территориальных управлений Федеральной налоговой службы и Федерального казначейства по Республике Калмыкия.
В номинации «Лидеры сборов» были награждены Лейла Шараева - руководитель волонтёрского движения «Время делать добро», Елена Барсукова - создатель благотворительного фонда «За наших08» и Баатр Мергульчиев. В номинации «Корпорации, бизнес - фронту» - Дмитрий Сангаджиев и Сергей Даванов, Денис Касымов, Рамиль Кужаев.
В номинации «Сила тыла» награждена семья Юрий и Нюдля Муевы. Также награда была присуждена Очиру Бембетову, передавшему бойцам собственный мотоцикл.
Фото: Правительство Республики Калмыкия