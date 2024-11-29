2 декабря, 11:15
 -2 °C
114,31
107,74
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
2 декабря, 07:06
НовостиСобытиеБлаготворительность

В Калмыкии в Штабе общественной поддержки прошла торжественная церемония награждения общественных организаций, представителей предпринимательского сообщества, волонтеров, активистов молодежных организаций.

В Калмыкии в Штабе общественной поддержки прошла торжественная церемония награждения общественных организаций, представителей предпринимательского сообщества, волонтеров, активистов молодежных организаций.

На церемонии наградили 11 волонтеров, а также коллективы территориальных управлений Федеральной налоговой службы и Федерального казначейства по Республике Калмыкия.

В номинации «Лидеры сборов» были награждены Лейла Шараева - руководитель волонтёрского движения «Время делать добро», Елена Барсукова - создатель благотворительного фонда «За наших08» и Баатр Мергульчиев. В номинации «Корпорации, бизнес - фронту» - Дмитрий Сангаджиев и Сергей Даванов, Денис Касымов, Рамиль Кужаев.

В номинации «Сила тыла» награждена семья Юрий и Нюдля Муевы. Также награда была присуждена Очиру Бембетову, передавшему бойцам собственный мотоцикл.

Фото: Правительство Республики Калмыкия

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия