В Калмыкии в Штабе общественной поддержки прошла торжественная церемония награждения общественных организаций, представителей предпринимательского сообщества, волонтеров, активистов молодежных организаций.

На церемонии наградили 11 волонтеров, а также коллективы территориальных управлений Федеральной налоговой службы и Федерального казначейства по Республике Калмыкия.

В номинации «Лидеры сборов» были награждены Лейла Шараева - руководитель волонтёрского движения «Время делать добро», Елена Барсукова - создатель благотворительного фонда «За наших08» и Баатр Мергульчиев. В номинации «Корпорации, бизнес - фронту» - Дмитрий Сангаджиев и Сергей Даванов, Денис Касымов, Рамиль Кужаев.

В номинации «Сила тыла» награждена семья Юрий и Нюдля Муевы. Также награда была присуждена Очиру Бембетову, передавшему бойцам собственный мотоцикл.

Фото: Правительство Республики Калмыкия