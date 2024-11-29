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2 декабря, 07:30
НовостиСобытиеКриминал

В Калмыкии студентке элистинского ВУЗа грозит уголовная ответственность за умышленное причинение вреда здоровью.

В Калмыкии студентке элистинского ВУЗа грозит уголовная ответственность за умышленное причинение вреда здоровью.

На минувшей неделе в дежурную часть Элисты поступило сообщение о том, что в общежитии молодому человеку нужна помощь.

Следственно-оперативной группой полиции установлено, что между парой студентов произошел конфликт на почве ревности, в ходе которого девушка бросила кухонный нож в молодого человека. Студент был госпитализирован в медицинское учреждение.

Подозреваемая задержана и доставлена в отделение полиции для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Фото: МВД Калмыкия

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