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2 декабря, 06:20
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Сегодня истекает срок уплаты гражданами имущественных налогов за 2023 год.

Сегодня истекает срок уплаты гражданами имущественных налогов за 2023 год.

По словам специалистов, говорят процесс оплаты достаточно прост. Оплатить можно через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, на портале Госуслуги или в отделении банка. Важно помнить, что налог на имущество, в том числе на недвижимость, начисляется вне зависимости от того, используется ли объект или нет. Кроме того, стоит учитывать сроки уплаты. Если вовремя не заплатить, то будут начисляться пени. Кстати, в этом году лица, принимавшие или принимающие участие в специальной военной операции и члены их семей, освобождены от налогового бремени.

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