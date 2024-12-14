В Калмыкии в Сарпинском районе открыта Парта героя, посвященная выпускнику Садовской средней школы № 2 Александру Котлярову.
На торжественном мероприятии присутствовали представители Сарпинского РМО, районного отдела образования, Садовского СМО, военный комиссар Владимир Алексеев, родственники, друзья, одноклассники Александра, представители казачества Сарпинского района, педколлектив и учащиеся школы.
Александр Котляров в сентябре 2023 года героически погиб при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции. Награждён орденом Мужества (посмертно).
Мама воина - Любовь Петровна Котлярова поблагодарила за сохранение памяти о ее сыне. Ведущие мероприятия рассказали о жизни и боевом пути Александра Николаевича. В этот день было сказано много тёплых слов в адрес погибшего воина и его родителей.
«Орлята России» - ученики 3А класса гордятся тем, что Парта героя Александра Котлярова стоит в их классе.
Фото: Администрация Сарпинского района