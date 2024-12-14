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16 декабря, 15:44
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В Калмыкии в Сарпинском районе открыта Парта героя, посвященная выпускнику Садовской средней школы № 2 Александру Котлярову.

В Калмыкии в Сарпинском районе открыта Парта героя, посвященная выпускнику Садовской средней школы № 2 Александру Котлярову.

На торжественном мероприятии присутствовали представители Сарпинского РМО, районного отдела образования, Садовского СМО, военный комиссар Владимир Алексеев, родственники, друзья, одноклассники Александра, представители казачества Сарпинского района, педколлектив и учащиеся школы.

Александр Котляров в сентябре 2023 года героически погиб при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции. Награждён орденом Мужества (посмертно).

Мама воина - Любовь Петровна Котлярова поблагодарила за сохранение памяти о ее сыне. Ведущие мероприятия рассказали о жизни и боевом пути Александра Николаевича. В этот день было сказано много тёплых слов в адрес погибшего воина и его родителей.

«Орлята России» - ученики 3А класса гордятся тем, что Парта героя Александра Котлярова стоит в их классе.

Фото: Администрация Сарпинского района

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