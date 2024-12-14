Самбист из Калмыкии Эрдни Бадмаев завоевал первое место в чемпионате по самбо.

В Верхней Пышме Свердловской области завершились чемпионат и Первенство по самбо и боевому самбо.

Во Дворце самбо и единоборств города более 700 спортсменов боролись за участие в Спартакиаде молодежи, Первенствах и чемпионате России в 2025 году.

Для Эрдни Бадмаева это еще одна яркая победа. Он - мастер спорта России, чемпион России и мира по самбо до 18 лет 2023 года, неоднократный призер и чемпион Первенств ЮФО и России, победитель Международного турнира в Казахстане.

Его результат в Первенстве Уральского федерального округа – подтверждение таланта и настойчивости Эрдни, воспитанника школы олимпийского резерва имени Т.Л. Балдашинова, а также заслуг его тренера Санала Лиджиева.

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК