Калмыкия вошла в пятерку аутсайдеров по приобретению недорогого автомобиля.

В республике приобрести и содержать в кредит средний автомобиль по цене 1,2 млн рублей могут только 4, 2 процента жителей. А доля семей, которые могут позволить себе купить недорогой автомобиль с кредитом по цене рублей 2,9 млн рублей - 0, 8 процента, свидетельствует исследование РИА.

Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область лидируют в рейтинге российских регионов по доступности покупки нового автомобиля.

Замыкают рейтинг республики Северного Кавказа. Как показали результаты рейтинга, доступность автомобиля для семей в текущем году снизилась из-за роста цен на автомобили и увеличения ставок кредитования. Основными факторами различия, являются заработные платы, стоимость жизни, ставки по кредитам. Расчет осуществлялся на основе данных за 2024 и 2023 годы.

Доля семей, способных приобрести новый автомобиль, у лидирующего региона в 26 раз больше, чем у замыкающего рейтинг. В среднем пятерка лидеров опережает пятерку аутсайдеров по доле таких семей в 13,5 раза. Калмыкия, согласно рейтингу РИА, в пятерке аутсайдеров.

Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости.