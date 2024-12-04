Студенты медицинского факультета КГУ приняли участие в международном экологическом форуме прикаспийских стран «ЭкоСлед»

По итогам представления экологических проектов Роберто Бадмаев, студент 3 курса КГУ, награжден дипломом 1-ой степени «За высокие результаты и значительный вклад в разработку экологических инициатив».

Форум состоялся в Махачкале. Мероприятие объединило студентов, молодых ученых и активистов из разных регионов страны для обсуждения проблем окружающей среды Прикаспия и поиска возможных способов их решения.

Ключевыми темами Экофорума стали такие темы, как сохранение биологического разнообразия, сортировка и переработка отходов, охрана окружающей среды в ходе изменения климата.

Студенты участвовали в различных семинарах, мастер-классах, эко-квизах, викторинах, обсуждали способы решения проблемы загрязнения окружающей среды.

Фото: Медицинский факультет КалмГУ