В Калмыкии, в результате ДТП с участием большегруза, погибли женщина и ребенок

Как сообщает пресс-служба регионального МВД, дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня в 20 часов 20 минут на территории Черноземельского района.

По предварительной версии, на 44 километре автодороги Яшкуль- Комсомольский произошло столкновение грузового КАМАЗа и автомашины Опель-мерива.

В результате ребенок, который находился в легковом автомобиле, от полученных травм погиб на месте, женщина-водитель госпитализированная с травмами различной степени тяжести, скончалась в медицинском учреждении.

В настоящее время по факту ДТП органами следствия полиции проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.