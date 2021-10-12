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5 ноября, 00:21
НовостиПроисшествия

В Калмыкии, в результате ДТП с участием большегруза, погибли женщина и ребенок

В Калмыкии, в результате ДТП с участием большегруза, погибли женщина и ребенок

Как сообщает пресс-служба регионального МВД, дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня в 20 часов 20 минут на территории Черноземельского района.

  По предварительной версии, на 44 километре автодороги Яшкуль- Комсомольский произошло столкновение грузового КАМАЗа и автомашины Опель-мерива. 

В результате ребенок, который находился в легковом автомобиле, от полученных травм погиб на месте, женщина-водитель госпитализированная с травмами различной степени тяжести, скончалась в медицинском учреждении.

В настоящее время по факту ДТП органами следствия полиции проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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