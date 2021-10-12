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5 ноября, 11:15
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В Элисте состоялась заключительное мероприятие социального арт-проекта «Крылья»

В Элисте состоялась заключительное мероприятие социального арт-проекта «Крылья»

Его суть – показать свою слабость, став сильным. В нём приняли участие 5 героев, имеющих физиологические трудности. В ходе проекта, с участниками проводил беседы психолог, после чего, они примерили на себя художественные образы, разработанные фотографом из Германии.

На торжественном мероприятии была представлена их фотовыставка и фрагменты видео-интервью, в которых герои поделились сложностями, испытываемыми ими ежедневно.

Изначально, желающих принять участие в проекте было больше, однако, не все были готовы смело заявить о себе и раскрыться миру.

 

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