Несмотря на праздничный день, пункты вакцинации в республике продолжают работать без перерыва

К этому времени вторым компонентом вакцины привились около 75 тысяч жителей Калмыкии. Это около 30 процентов от общего числа граждан. В Элисте дополнительные прививочные кабинеты открылись на Пагоде семи дней, в районе оптовой базы и у семейного гипермаркета.

Медик с более, чем полувековым стажем, 75-летняя Любовь Дмитриева пришла на ревакцинацию. Говорит, в таком возрасте лучше обезопасить себя от коварной и опасной болезни. Она призывает всех пройти процедуру.

Препараты от коронавируса в этот мобильный пункт доставили в специальном холодильнике еще ранним утром. Для получения прививки нужен только паспорт и СНИЛС. Пройти вакцинацию от COVID-19 можно также в Городской поликлинике и её филиалах, в детском медцентре в 8 микрорайоне, в Ресбольнице. Передвижные прививочные кабинеты в столице работают возле семейного гипермаркета, на Пагоде семи дней и в районе оптовой базы.

Погожие теплые дни, объявленные нерабочими, позволили жителям республики найти время для получения прививки. В пунктах сейчас особенно многолюдно. Фельдшер Ирина Шаральдинова говорит, жители спохватились, буквально ринулись вакцинироваться. Сама она привилась в апреле. Теперь готовится к ревакцинации.

Проходят иммунизацию и жители районов. В Черноземельском РМО популярностью также пользуется «Спутник ЛАЙТ», говорит исполняющий обязанности заведующего поликлиникой Сонам Отчиев. В октябре сюда поступило свыше полутора тысяч доз препаратов. По словам врача, в день, в среднем, вакцинируются более 40 человек.

Калмыкия, по данным Роспотребнадзора, вторую неделю подряд демонстрирует рост темпа вакцинации от коронавируса и снижение заболевания почти на 5 процентов. И хотя ситуация с COVID -19 в регионе контролируема, врачи напоминают, только массовый иммунитет защитит население от опасного вируса. До введения в регионе системы пропуска с использованием QR-кодов осталось чуть меньше месяца.