В Калмыкии в разгаре прием молодняка сельхозживотных

Всего в этом году, по оперативным данным отделов развития АПК районов, в кампанию вошло чуть более 162 тысяч голов коров и нетелей. С начала марта уже получено почти 50 тысяч телят. Наибольший приплод - в хозяйствах Целинного, Приютненского, Малодербетовского, Яшкульского районов.

А вот овцеводы приступили к приему молодняка с начала апреля. От 925 тысяч голов маточного поголовья овец и коз на сегодня получено почти 400 тысяч ягнят. Наибольшее количество в хозяйствах Яшкульского, Юстинского, Черноземельского и Целинного районов. Несмотря на ослабленное состояние животных, процент приплода выше прогнозного. Окончательные итоги расплодной кампании будут подведены в июне.