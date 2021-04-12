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5 мая, 18:23
НовостиСельское хозяйство

В Калмыкии в разгаре прием молодняка сельхозживотных

В Калмыкии в разгаре прием молодняка сельхозживотных

Всего в этом году, по оперативным данным отделов развития АПК районов, в кампанию вошло чуть более 162 тысяч голов коров и нетелей. С начала марта уже получено почти 50 тысяч телят. Наибольший приплод - в хозяйствах Целинного, Приютненского, Малодербетовского, Яшкульского районов.

А вот овцеводы приступили к приему молодняка с начала апреля. От  925 тысяч голов маточного поголовья овец и коз на сегодня получено почти 400 тысяч ягнят. Наибольшее количество в хозяйствах Яшкульского, Юстинского, Черноземельского и Целинного районов. Несмотря на ослабленное состояние животных, процент приплода выше прогнозного. Окончательные итоги расплодной кампании будут подведены в июне.

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