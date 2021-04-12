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5 мая, 18:07
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Сегодня Бату Хасиков посетил агрокомплекс «Чурилово»

Сегодня Бату Хасиков посетил агрокомплекс «Чурилово»

 

Напомним, в эти дни Глава региона находится в Челябинской области, вместе с членами кабинета министров он посетил самый крупный на Урале тепличный комбинат по выращиванию овощей и листовой зелени в закрытом грунте – «Чурилово».

 «Опыт этого предприятия может стать примером для создания агропромышленного парка в Калмыкии» - отметил Бату Хасиков на странице в инстаграм. Также делегация степного края посетила завод – крупнейший отечественный изготовитель компрессорной техники и винтовых компрессорных установок.

«Это полностью частное предприятие с высокой корпоративной культурой и качественным производством, где везде царит чистота и порядок» - отметил Хасиков.

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