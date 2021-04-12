5 мая, 18:57
На автодороге «Элиста-Арзгир-Минеральные воды» прошла приемка работ по устранению замечаний
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Напомним, там был проведен ямочный ремонт на участке, общей протяжённостью около 10 километров.
Подрядной организации были даны задания по завершению ямочного ремонта, восстановлению покрытия, устранению аварийно-опасных участков, а также по уборке мусора на остановках и обочине, скашиванию травы и восстановлению изношенных дорожных знаков.
Чуть позже на этом объекте будет выполнен полноценный ремонт покрытия в рамках Нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Работы продолжатся.