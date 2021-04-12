На автодороге «Элиста-Арзгир-Минеральные воды» прошла приемка работ по устранению замечаний

Напомним, там был проведен ямочный ремонт на участке, общей протяжённостью около 10 километров.

Подрядной организации были даны задания по завершению ямочного ремонта, восстановлению покрытия, устранению аварийно-опасных участков, а также по уборке мусора на остановках и обочине, скашиванию травы и восстановлению изношенных дорожных знаков.

Чуть позже на этом объекте будет выполнен полноценный ремонт покрытия в рамках Нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Работы продолжатся.