В Калмыкии в рамках соцконтракта Виталий Крикунов открыл собственное дело.

Сегодня сварочные работы являются востребованной услугой у населения. Металлообработка, строительство, монтаж, ремонт – все это подразумевает проведение сварочных работ разного вида. С такой идеей в январе 2025 года Виталий Крикунов обратился в центр соцзащиты населения Городовиковского района.

Межведомственная комиссия одобрила бизнес-план на открытие дела по выполнению сварочных и ремонтных услуг. В рамках соцконтракта было выделено 350 тысяч рублей, которые позволили Виталию приобрести все необходимое для сварочных и ремонтных работ.

– Собственных денег в необходимом для старта объеме не было, а господдержка помогла купить современное оборудование и материалы. Не прогадал, соцконтракт помог улучшить финансовое положение моей семьи, – говорит Виталий Владимирович.

Фото: Минсоцразвития Республики Калмыкия