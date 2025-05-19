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20 мая, 10:36
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В Калмыкии, в рамках инициативного бюджетирования, в поселке Чолун-Хамур Ики-Бурульского района начались работы по возведению беговой дорожки и спортплощадки.

В Калмыкии, в рамках инициативного бюджетирования, в поселке Чолун-Хамур Ики-Бурульского района начались работы по возведению беговой дорожки и спортплощадки.

В республике программа инициативных проектов действует с 2019 года. В течение шести лет активные жители республики выбирают общественные территории для благоустройства. Десять процентов затрат берут на себя граждане, остальное финансируется из бюджета.

В этом году на программу инициативного бюджетирования в регионе предусмотрено выделить 96 миллионов рублей. Субсидии бюджетам муниципалитетов распределяются по результатам конкурсного отбора.

Фото: Ики-Бурульское РМО

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