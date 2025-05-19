  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
20 мая, 10:44
НовостиСобытие

В Элисте 23 мая в Региональной общественной приемной председателя партии Д. Медведева пройдет Единый день приемов участников СВО и членов их семей по жилищным и земельным вопросам.

В Элисте 23 мая в Региональной общественной приемной председателя партии Д. Медведева пройдет Единый день приемов участников СВО и членов их семей по жилищным и земельным вопросам.

На приеме будут присутствовать представители сенаторов РФ Байира Путеева и Бориса Хачирова, депутата ГД Бадмы Башанкаева, представители Народного Хурала РК, Ассоциации юристов по РК, управления по земельным и имущественным отношениям администрации Элисты и другие официальные лица.

Фото: Единая Россия Калмыкия

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия