В Элисте 23 мая в Региональной общественной приемной председателя партии Д. Медведева пройдет Единый день приемов участников СВО и членов их семей по жилищным и земельным вопросам.
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На приеме будут присутствовать представители сенаторов РФ Байира Путеева и Бориса Хачирова, депутата ГД Бадмы Башанкаева, представители Народного Хурала РК, Ассоциации юристов по РК, управления по земельным и имущественным отношениям администрации Элисты и другие официальные лица.
Фото: Единая Россия Калмыкия