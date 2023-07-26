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28 июля, 09:07
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В Калмыкии в рамках Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в июле завершены работы по прокладке пешеходных дорожек в п. Адык Черноземельского района. Их общая протяженность 700 метров

В Калмыкии в рамках Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в июле завершены работы по прокладке пешеходных дорожек в п. Адык Черноземельского района. Их общая протяженность 700 метров

Теперь сельчанам стало удобнее добираться до социальных учреждений. Благоустроенные дорожки послужат также безопасному передвижению пешеходов по улицам посёлка, а также украсили внешний вид населенного пункта.

«Реализация госпрограммы комплексного развития сельских территорий позволит сократить разрыв в качестве и уровне жизни между городом и селом, обеспечит наших сельчан беспрепятственным доступом к услугам, объектам культуры и спорта, сформирует комфортную среду жизнедеятельности населения»,- отметил ВрИО министра сельского хозяйства Тимур Гаваев.

Фото: Министерство сельского хозяйства

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