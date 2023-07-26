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28 июля, 09:45
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Сегодня - День борьбы с гепатитом

Сегодня - День борьбы с гепатитом

Это воспаление, в результате которого разрушаются клетки печени. По словам специалистов, есть много факторов, которые могут вызвать это заболевание, например, употребление алкоголя, прием некоторых лекарств или инфицирование вирусами. Заражение чаще всего происходит, когда кровь больного попадает в кровь или на поврежденную кожу.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения треть населения земли инфицирована вирусами гепатитов. Каждый год от этих инфекций умирает более одного миллиона человек.

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