27 июля, 14:35
Стоимость минимального набора продуктов питания в Калмыкии увеличилась с начала текущего года на 7,1%
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В республике его цена за июнь 2023-го составила 5544 рубля. По сравнению с маем стоимость минимального набора продуктов питания снизилась на 0,5%. Это данные Астраханьстат. И мы попросили прокомментировать ситуацию с ценами в регионе в Управлении Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия.
Из овощей на прошлой неделе подешевели помидоры почти на 8%. В среднем стоимость за 1 кг составила 82р. Также немного упали в цене огурцы, лук, морковь, картофель. Их средняя цена сегодня держится на уровне 50-60 рублей за кг.