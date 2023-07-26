Стоимость минимального набора продуктов питания в Калмыкии увеличилась с начала текущего года на 7,1%

В республике его цена за июнь 2023-го составила 5544 рубля. По сравнению с маем стоимость минимального набора продуктов питания снизилась на 0,5%. Это данные Астраханьстат. И мы попросили прокомментировать ситуацию с ценами в регионе в Управлении Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия.

Из овощей на прошлой неделе подешевели помидоры почти на 8%. В среднем стоимость за 1 кг составила 82р. Также немного упали в цене огурцы, лук, морковь, картофель. Их средняя цена сегодня держится на уровне 50-60 рублей за кг.