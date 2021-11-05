В Калмыкии в преддверии холодов провели кампанию по вакцинации диких животных от бешенства

Для этих целей в регион поступило более 20 тысяч доз препарата. А для решения проблемы бродячих собак и кошек, в Элисте будет построен специальный приют. Известно, что объект будет рассчитан на 300 мест.

А пока спасением животных от голодной смерти на улице занимаются неравнодушные люди, одна из которых хозяйка частного приюта Тамара Параева.

Она встречает с радостью волонтеров, которые помогают учреждению. Сюда они приезжают часто и не с пустыми руками. Благодаря таким заботливым людям, продолжает Тамара, имеется постоянный запас собачьего корма. В преддверии зимы - это важно.

Помощников у Параевой и на самом деле немало. Как рассказывает один из них - Санал Дорджиев, как только увидел в Интернете Тамару с бездомными собаками и услышал призыв о помощи, приехал на дачу. Увиденное тогда не могло оставить его равнодушным, как, впрочем, и многих других.

Кроме того, помощники активно включились в работу по благоустройству территории. Поставили ограждение, построили вольер для взрослых особей. Оборудовали помещение для приготовления пищи. А еще, по словам Параевой,было важным внимание со стороны ветеринарной службы.

К счастью, ни одного тяжелого случая заболевания. По словам врачей, у собак и кошек, чаще всего, диагностируют инвазионные болезни, возбудителями которых являются гельминты, клещи, блохи.

Как видим, у героев нашего сюжета – особое отношение к четвероногим. Они говорят о них как о верных друзьях и ценят их вовсе не за престижность породы. Преданную душу, по их мнению, можно увидеть даже у дворняжки. А «кусачими собаки обычно становятся только от жизни собачьей».