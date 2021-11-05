Ольга Сердюкова - депутат Народного хурала

На этой неделе культурный и общественный деятель впервые приняла участие в работе республиканского Парламента. Единогласным решением ей были переданы полномочия депутата Народного Хурала.

В Калмыкии Ольга Сердюкова известна как художественный руководитель Государственного хора имени Анатолия Цебекова. Возглавляет она и «Тенгрин Эдста». Общественная организация помогает и поддерживает семьи с детьми, имеющими расстройства аутистического спектра. Мы побеседовали с народным избранников и выяснили какие законопроекты и инициативы она готова предложить.