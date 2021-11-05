Сегодня свой День рождения отмечает композитор - Аркадий Манджиев

Ему исполняется 60 лет. Заслуженный деятель искусств республики, член Союза композиторов России, президент Международной Ассоциации монгольских композиторов, председатель художественного совета Союза композиторов и композиторов-мелодистов республики в канун своего юбилея преподнёс настоящий подарок своим поклонникам.

Фестиваль «Жизни река» был представлен мюзиклами поставленными на музыку композитора. С успехом прошла премьера спектакля «Про Федота стрельца» в Русском театре драмы и комедии не менее феерично была принята обновленная версия музыкальной комедии «Энкр манахс» в Национальном театре Калмыкии, а в исполнении Государственного академического ансамбля песни и танца «Тюльпан» зрители смогли насладиться этнобалетом «Прерванный вальс…».

А сегодня в День рождения состоится его большой юбилейный сольный концерт. Наша съемочная группа одна из первых поздравила юбиляра.