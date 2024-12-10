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11 декабря, 12:34
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В Калмыкии в поселке Первомайский Приютненского района состоялось торжественное открытие мемориальной плиты

В Калмыкии в поселке Первомайский Приютненского района состоялось торжественное открытие мемориальной плиты

В Калмыкии в поселке Первомайский Приютненского района состоялось торжественное открытие мемориальной плиты, посвященной памяти земляков, погибших при выполнении боевых задач.

Мемориальная плита открыта в память юношей, погибших в военном конфликте на территории Афганистана и в зоне специальной военной операции - Вячеславу Манджиеву, Эрдне Олчанову, Тагиру Ибрагимову, Александру Давыдову, Вахе Евмурзаеву и Сергею Гресеву. Они - выпускники Первомайского сельского лицея, самоотверженно исполнили воинский долг и остались верными присяге до конца.

Отдать дань уважения землякам-героям собрались друзья, родственники, коллектив школы, сослуживцы, представители сельского муниципального образования, органов власти и местного самоуправления.

Слова благодарности, поддержки родным и близким погибших выразил уроженец поселка - председатель Народного Хурала Калмыкии Артем Михайлов.

Фото: Первомайский сельский лицей

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