В Калмыкии в Целинном районе проводится специальное оперативно-профилактического мероприятие «Быт»

Основная задача рейда заключается в выявлении и контроле лиц, находящихся на профилактическом учете. Одна из ключевых задач - работа с семьями, находящимися в кризисных ситуациях.

До ноября 2024 года в республике зарегистрировано 165 преступлений, связанных с бытовыми конфликтами. В рамках мероприятия сотрудники правоохранительных органов посещают по месту жительства тех, кто уже имел проблемы с законом. Профилактика включает беседы, разъяснительные работы о последствиях правонарушений и возможностях получения помощи, а также информацию о социальных службах и психологической поддержке.

- «Профилактические мероприятия имеют долгосрочный эффект. Они помогают не только снизить уровень преступности, но и способствуют формированию более безопасной и здоровой социальной среды. Важно, чтобы жители республики понимали, что они не одни, и что существуют механизмы, позволяющие справиться с трудностями и предотвратить возникновение конфликтов», -считает старший инспектор МВД России по Целинному району Виталий Малунов.

Фото: Официальный канал Целинного района