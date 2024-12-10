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11 декабря, 11:59
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Студенты Калмыцкого госуниверситета побывали в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке

Студенты Калмыцкого госуниверситета побывали в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке

Такая возможность была предоставлена ребятам 1 и 3 курсов направления «Востоковедение и африканистика, изучающим корейский и монгольский языки, китайский и тибетский языки. Поездка состоялась в рамках договора «О сетевой форме реализации образовательной программы «Востоковедение и африканистика» между Калмыцким государственным университетом им. Б.Б. Городовикова и Дальневосточным федеральным университетом.

Делегацию сопровождала доцент кафедры калмыцкого языка, монголистики и алтаистики, заместитель директора по учебной работе Института калмыцкой филологии и востоковедения Валерия Салыкова.

Фото: КалмГУ

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