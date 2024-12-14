В Калмыкии в поселке Цаган Аман полицейские остановили автомобиль, за рулем которого находился 21-летний местный житель с признаками опьянения.

При проверке по базе данных было установлено, что водитель в текущем году привлекался к административной ответственности за подобное правонарушение. Ему было назначено наказание в виде штрафа на сумму 30 000 руб. с лишением права управления сроком на 18 месяцев.

В Городовиковске в ночное время инспекторы ГАИ остановили автомобиль. Им управлял 41-летний местный житель с признаками опьянения. Мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

Обе автомашины изъяты. По данным фактам возбуждены уголовные дела.