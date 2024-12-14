16 декабря, 17:39
В Калмыкии в поселке Цаган Аман полицейские остановили автомобиль, за рулем которого находился 21-летний местный житель с признаками опьянения.
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При проверке по базе данных было установлено, что водитель в текущем году привлекался к административной ответственности за подобное правонарушение. Ему было назначено наказание в виде штрафа на сумму 30 000 руб. с лишением права управления сроком на 18 месяцев.
В Городовиковске в ночное время инспекторы ГАИ остановили автомобиль. Им управлял 41-летний местный житель с признаками опьянения. Мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом виде.
Обе автомашины изъяты. По данным фактам возбуждены уголовные дела.