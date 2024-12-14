Рифат Сабитов провел круглый стол на тему угроз со стороны зарубежных платформ и мошенничества в интернете

В Общественной Палате РФ состоялся круглый стол на тему «Социальные сети и мессенджеры — поле чудес для доверчивых. Как интернет-платформы и онлайн-сервисы помогают мошенникам». Эксперты обсудили способы противодействия актуальным мошенническим схемам и угрозам со стороны зарубежных платформ.

Модератором встречи стал заместитель председателя Общественного совета при Минцифры России, председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, заместитель Генерального директора — руководитель Регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов. Он обратил внимание собравшихся на то, что мошенники работают всё более изощрённо.

«Пользуясь различными ухищрениями, они воруют персональные данные граждан, изымают средства граждан с банковских счетов. Мошенническими путями заставляют их переводить эти средства на якобы безопасные карты, потом эти карты утекают за рубеж и попадают на счета в поддержку наших врагов и так далее. Граждан этим пугают, представляются якобы представителями ФСБ, МВД, Следственного комитета и так далее. Всегда надо помнить о том, и говорить об этом постоянно, что ни одна серьезная структура по телефону таким образом не работает», — отметил Рифат Сабитов.

Актуальными статистическими данными поделился заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов. По его словам, в 2024 году 80% краж денежных средств в России происходит дистанционно, а в период с января по ноябрь этого года кибермошенники украли у россиян, как минимум, 158 миллиардов рублей.

Говоря о регулировании онлайн-сферы, депутат предложил приравнять совершение преступлений в ней к отягчающим обстоятельствам.

«Мы сегодня видим мир после пандемии, когда цифровые сервисы в некоторых отраслях или по некоторым позициям опережают сервисы оффлайн. Даже если мы говорим про торговлю, то по определенным направлениям видим, что больше 50% рынка уже в руках онлайна. Поэтому регулирование в онлайне должно максимально отражать эту специфику и учитывать новые нюансы, технические нюансы, должно учитывать преступления, совершенные в онлайн-сфере так же, как и преступления оффлайн. Причем, может быть, это должно являться отягчающим обстоятельством, чтобы наказание было еще строже, чем за ту же кражу оффлайн», — резюмировал Артем Кирьянов.

Между тем, начата реализация инициатив, направленных на обеление интернета. В частности, он предприняты усилия по деанонимизации владельцев каналов в мессенджерах и социальных сетях с количеством подписчиков больше 10 тысяч человек. Такая мера, объяснил Артем Кирьянов, нужна для того, чтобы поставить заслон перед организованной преступностью. Посыл инициатив таков: добропорядочным гражданам нечего скрывать. Пытаются скрыть свою личность только те, кто заведомо не намерен соблюдать законодательство.

Тему создания безопасной среды продолжил член Общественного совета при Минцифры России, директор Департамента цифровых технологий ТПП РФ Владимир Маслов. Он обратил внимание коллег на важный аспект этой работы — переход на отечественные почтовые сервисы. Спикер напомнил, что одним из самых популярных сервисов в России является Gmail, и он не отличается ни надежностью работы, ни качеством защиты. В сентябре 2024 года в профильные организации, такие как Минцифры России, Роскомнадзор, Общественный совет при Минцифры России и РОЦИТ поступило более 1000 обращений в связи с неполадками в работе почтового сервиса Gmail от Google. Пользователи сообщали о проблемах с установкой двухфакторной аутентификации и о невозможности зарегистрировать новый аккаунт.

Продолжая выступление, Владимир Маслов добавил, что почтовый ящик на Gmail в абсолютном большинстве случаев создается принудительно из-за необходимости создания аккаунта Google при покупке смартфона. Между тем, многие зарегистрировали эту электронную почту и используют ее как основную, в том числе и на «Госуслугах». И получается, что это — достаточно слабое звено, которое открывает мошенникам варианты доступа к персональным данным и счетам пользователей. Эксперты рекомендуют жителям нашей страны пользоваться отечественными сервисами.

По теме дипфейков выступил сооснователь ReFace Technology, вице-президент АКАР, эксперт РОЦИТ Алексей Парфун. Спикер отметил три ключевых вызова — сложность регулирования из-за отсутствия терминологии и быстрого развития технологий, репутационные риски, связанные с распространением фейков, и рост киберугроз, которые со временем могут затронуть каждого. Алексей Парфун не исключил, что злоумышленники попытаются шантажировать пользователей с использованием поддельных голосовых сообщений и видео.

Тема опасности дипфейков получила развитие в обсуждении. В частности, говорилось, что

иностранные соцсети могут начать подходить к маркировке подобного контента выборочно, то есть не отмечать то, что они считают нужным. Подобные фильтры уже прошли апробацию, поэтому распространение дипфейков со стороны западной коалиции через такие сети вполне возможно. В качестве противоядия нашим социальным сетям рекомендуют улучшить качество подачи контента, чтобы они стали более интересными для нашего потребителя. Это привлечет пользователей на отечественные, а значит, более безопасные ресурсы.